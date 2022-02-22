В Новосибирской области снимут часть коронавирусных ограничений

В Новосибирской области снимают ограничительные меры.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во вторник, 22 февраля, на внеочередном заседании правительства региона будет принято решение о снятии части антиковидных ограничений. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области.
— Во-первых, работодатели будут сами определять, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективах, — рассказал глава региона.
С 1 марта отменят обязательные QR-коды в парикмахерских, салонах красоты и прочих подобных организациях. С 15 марта в Новосибирской области возобновят все приостановленные с начала февраля спортивные мероприятия.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что с марта отменят QR-коды в парикмахерских и салонах красоты.
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