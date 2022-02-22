Вирусолог Сергей Нетесов считает отмену QR-кодов в Новосибирской области преждевременной

В правительстве обсуждали отмену QR-кодов в некоторых заведениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов считает отмену QR-кодов в парикмахерских, салонах красоты, массажных салонах и отелях — преждевременной. Такое решение, 21 февраля, рассматривали в правительстве региона.

— По моему мнению, рановато у нас отменять QR-коды. Через неделю-две при стабильном снижении ежедневной заболеваемости до уровня хотя бы ноября. Сначала, как это указано в Приказе Минздрава, от 4 февраля 2022 года, нужно ввести QR-коды для переболевших, для людей с большими титрами антител, тогда будет ясен примерный процент коллективного иммунитета. И тогда станет ясно, что дальше делать, — пояснил КП-Новосибирск вирусолог.

По словам специалиста, люди на основе данных коллективного иммунитета сами поймут, что они неплохо защищены. После чего получат соответствующие сертификаты и наряду с вакцинированными будут иметь полные права. А у кого есть хорошие титры антител, просто начнут нормальную жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области планируют снять часть коронавирусных ограничений. Так, в планах отменить QR-коды в салонах красоты и парикмахерских. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве.

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