Новосибирские ученые запатентовали первое лекарство от оспы в России

Аналог такой вакцины от оспы есть только в США. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске ученые из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова вместе с центром «Вектор» запатентовали первое лекарство от оспы в России. Препарат уже прошел первый этап испытаний. Об этом ТАСС рассказала директора НИОХ СО РАН Елена Багрянская.

— Сейчас начинается таяние снегов, начинают вытаивать могильники. И если будет какая-то вспышка, фактически никто не защищен. Вакцина, разработанная учеными «Вектора», есть, но вакцина действует достаточно долго, должно быть лекарство. Должен быть препарат, который хорошо работает. НИОХ-14 работает отлично, — пояснила она.

К слову, второй этап клинических испытаний лекарства не будет проведен из-за того, что ученые уверены в работе НИОХ-14.

Напомним, ученые допускали вероятность того, что оспа может вернуться и готовили против нее препарат. Ранее замдиректора «Вектора» Татьяна Непомнящих рассказывала КП-Новосибирск о том, что в испытаниях принимали участие 334 участника.

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