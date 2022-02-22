В НГУ сообщили о готовности оказать матпомощь родителям умершей студентки

Накануне смерти девушка готовилась к пересдачам по двум важным предметам. Фото: личный архив
Перед своей смертью 15 февраля 17-летняя студентка НГУ готовилась к пересдачам по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ со ссылкой на Институт медицины и психологии В. Зельмана.
— В случае с умершей первокурсницей жалоб на преподавателей дисциплин, качество преподавания или другие аспекты образовательного процесса ни с ее стороны, ни со стороны ее одногруппников не поступало, — рассказали в ИМПЗ НГУ.
Напомним, 15 февраля соседки по комнате нашли 17-летнюю первокурсницу мертвой в своей постели. Выяснилось, что по состоянию на 15 февраля у девушки не были сданы два предмета: экзамен по математике и зачет по анатомии.
— Оба предмета не краеугольные, спокойно сдаваемые. Пересдачи у студентов случаются, это нормальная практика, — отметили в пресс-службе.
15 февраля деканат ИМПЗ НГУ сообщил семье погибшей девушки о ее смерти, и после этого постоянно поддерживал связь с ее родственниками. Родители умершей студентки не предъявляли претензий к университету, поэтому оснований для проверок в НГУ нет.
— Институт медицины и психологии В. Зельмана готов оказать финансовую поддержку семье, — уточнили в университете.
Напомним, ранее в вузе утверждали, что у девушки не было серьезных проблем по учебе.
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