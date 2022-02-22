В НГУ сообщили о готовности оказать матпомощь родителям умершей студентки

Накануне смерти девушка готовилась к пересдачам по двум важным предметам. Фото: личный архив

Перед своей смертью 15 февраля 17-летняя студентка НГУ готовилась к пересдачам по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ со ссылкой на Институт медицины и психологии В. Зельмана.

— В случае с умершей первокурсницей жалоб на преподавателей дисциплин, качество преподавания или другие аспекты образовательного процесса ни с ее стороны, ни со стороны ее одногруппников не поступало, — рассказали в ИМПЗ НГУ.

Напомним, 15 февраля соседки по комнате нашли 17-летнюю первокурсницу мертвой в своей постели. Выяснилось, что по состоянию на 15 февраля у девушки не были сданы два предмета: экзамен по математике и зачет по анатомии.

— Оба предмета не краеугольные, спокойно сдаваемые. Пересдачи у студентов случаются, это нормальная практика, — отметили в пресс-службе.

15 февраля деканат ИМПЗ НГУ сообщил семье погибшей девушки о ее смерти, и после этого постоянно поддерживал связь с ее родственниками. Родители умершей студентки не предъявляли претензий к университету, поэтому оснований для проверок в НГУ нет.

— Институт медицины и психологии В. Зельмана готов оказать финансовую поддержку семье, — уточнили в университете.

Напомним, ранее в вузе утверждали, что у девушки не было серьезных проблем по учебе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ее нашли мертвой в постели»: в НГУ раскрыли подробности смерти 17-летней девушки в общежитии

У студентки, как говорят в вузе, не было депрессии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.