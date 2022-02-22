В Новосибирской области реконструируют участок дороги-дублера Восточного обхода

ТУАД отремонтирует участок дороги в 6 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области разработают проект реконструкции участка дороги от Ленинск-Кузнецкой трассы до Академгородка. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

— Разрабатывается проектная документация на реконструкцию участка протяженностью 6 км автомобильной дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р», — указано в сообщении пресс-службы.

Дорогу построили еще в 1980-х годах. Летом по ней проезжают 6-7 тысяч автомобилей в день, поэтому некоторые участки полотна разрушаются, объяснили в ТУАД.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что дорогу с эстакадой с синхротрону СКИФ в Новосибирской области построят до 2023 года.

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