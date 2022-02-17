Дорогу с эстакадой с синхротрону СКИФ в Новосибирской области построят до 2023 года

В наукограде Кольцово идут работы по строительству дороги с эстакадой «Барышево — Орловка — Кольцово». Фото: Правительство Новосибирской области

В наукограде Кольцово в Новосибирской области идут работы по строительству дороги с эстакадой «Барышево — Орловка — Кольцово». Участок длинной 995 метров будет вести к синхротрону СКИФ.

— Это важный дорожный объект двойного значения. Во-первых, для наукограда — реализация второго этапа позволит вывести транзитный транспорт с дорог Кольцово. Во-вторых, обеспечит транспортную доступность мегасайнс установки СКИФ, — заявил губернатор региона Андрей Травников.

Новая дорога, по словам мэра Кольцова Николая Красникова, должна разгрузить движение в наукограде почти в два раза. А по данным областного министерства транспорта, в перспективе автодорога поможет вывести из Кольцова транзитный трафик до 8 тысяч автомобилей в сутки.

Представлять собой дорога будет двуполосное шоссе с асфальтобетонном покрытием, протяженной эстакадной частью, тротуаром и освещением. Сейчас там уже проведены все подготовительные работы: обустроены площадки для установки опор, из 70 свай для эстакадной части готовы уже 60, их глубина залегания — от 25 до 28 метров. Сейчас идут работы по бетонированию ростверка и стоек опор. Перед строителями поставлена задача — сдать этот объект к 2023 году.

Напомним, в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и Правительством региона в 2018 году был разработан проект «Академгородок 2.0». И Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — грандиозная научная стройка в наукограде Кольцово, входящая в реализацию этого проекта. Если исключить сложные научные термины, то главная задача этого объекта — выполнять роль огромного микроскопа. Построить СКИФ также планируется до конца 2023 года. В конце 2024 в нем уже должны быть активны шесть станций. Общий размер инвестиций в СКИФ составит примерно 47 миллиардов рублей.

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Выполнить весь спектр работ нужно до конца 2023 года (подробнее).

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