Новосибирский ИЯФ изготовит оборудование для СКИФа за 8, 9 миллиардов рублей. Фото: АО «ЦПТИ».

В Новосибирске определили генподрядчика, который изготовит технологически сложное оборудование для СКИФа — Сибирского кольцевого источника фотонов. Им стал Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Данные об этом отображены на сайте госзакупок.

Известно, что конкурс на поиск генерального подрядчика объявили в начале апреля. Однако ИЯФ стал единственным, кто подал заявку на участие. В связи с чем госконтракт заключили с институтом, а сам конкурс признали несостоявшимся. По данным сайта, стартовая цена контракта составила 8, 9 миллиардов рублей.

Исходя из документации, представленной на портале госзакупок, в 2021 году максимальный размер финансирования исполнителя составит 2, 1 миллиардов рублей, в 2022 году лимит будет равен 2, 4 миллиарда, в 2023 году сумма значительно вырастет и составит 4, 3 миллиардов рублей. Известно, что на выполнить работы генподрядчику нужно до середины декабря 2023 года.

Напомним, Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — грандиозная научная стройка в наукограде Кольцово. Если исключить сложные научные термины, то главная задача этого объекта — выполнять роль огромного микроскопа.

Ранее глава наукограда Николай Красников отмечал, что СКИФ должен быть построен до конца 2023 года. По его словам, в конце 2024 в нем будут активны уже шесть станций. Красников сообщал, что власти вовлекают дополнительные земли под СКИФ-городок. Общий размер инвестиций в СКИФ составит 37 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольцово даже дети будут заниматься наукой

Мэр сибирского наукограда Николай Красников рассказал, как развивается город, в котором разработали вакцину от ковида (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.