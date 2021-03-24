В Кольцово даже дети будут заниматься наукой

Мэр Кольцово Николай Красников. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Этот город под Новосибирском на 100 процентов оправдывает статус наукограда. Здесь разрабатывают новые вакцины, строят источник фотонов, который фактически будет «гигантским микроскопом», и приобщают к научным исследованиям даже школьников. Об этом «КП» - Новосибирск» рассказывает мэр Кольцово Николай Красников.

Кольцово будет выпускать 10 миллионов доз вакцины в месяц

- Мы все знаем про замечательные подвиги «Вектора». Это прежде всего оперативная разработка тест-системы для определения коронавируса, разработка вакцины и доведение ее до пациентов. Приятно, что наш научный центр оправдал надежды, успешно проверил вакцины на безопасность. Прошли исследования и особой категории, в них поучаствовали жители в возрасте старше 60 лет.

Не случайно в начале года ученым нашего вирусологического центра вручили заслуженные ордена Пирогова, медали Луки Крымского, грамоты и благодарности Президента России. Награды получили более 80 человек. А вручать эти награды приезжала главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова.

Не случайно в начале марта в наукограде побывал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он приезжал в «Вектор» и «Вектор-БиАльгам». С наработками ученых познакомились вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

- Что именно показали гостям ученые?

- Представили научную базу «Вектора», в частности, лабораторию обратной генетики. И в присутствии делегации фактически дали старт массовому производству вакцины «ЭпиВакКорона». Ее будет выпускать «Вектор-БиАльгам». Задача - уже летом выйти на очень серьезные объемы. В том числе будут производить шприц-дозы, которые также продемонстрировали премьер-министру.

- В каких объемах Кольцово будет выпускать вакцину?

- Планируется - до 5 миллионов доз в месяц, а к концу года - даже до 10. Это очень большой объем, но компания «Вектор-БиАльгам» уже показала свои возможности. Она является единственным в России производителем вакцины против гепатита А.

Средняя зарплата - 65 тысяч рублей

- Итак, уже создана и испытана вакцина от ковида. Чем теперь занимается «Вектор»?

- Есть серьезные наработки по вакцине от оспы, уже заканчиваются клинические испытания. Вспышки этого заболевания фиксируются среди животных, ученые опасаются, что оно может перейти и на человека. Кроме этого, уровень современных технологий позволяет сконструировать такой вирус, а к подобным угрозам нужно готовиться заранее.

- Николай Григорьевич, очевидно, что в Кольцово идет работа не только по созданию вакцин. Каким был минувший год для наукограда?

- Год был трудным для всего мира и для всей России. Конечно, и в Кольцово работа шла в режиме особого напряжения.

Во время второй волны коронавируса кольцовские медики подставили плечо всей системе здравоохранения Новосибирской области. Нашу районную клиническую больницу оперативно переоборудовали в ковидный госпиталь почти на 250 коек.

Мы задействовали компании наукограда, чтобы, например, обеспечить питанием медиков в красной зоне. Помогали предприниматели, мы все им очень благодарны.

Компания «Вектор-Бест» в 2020 году почти удвоила выпуск продукции, доведя оборот до 9 миллиардов рублей. Благодаря тест-системам, которые выпускает это предприятие, удалось обеспечить диагностику заболевания по всей России.

Научно-производственная фирма «Исследовательский центр» за прошедший год выпустила много популярной для поддержания иммунитета продукции группы «Ветом». Напряженно работали компании «Катрен», «Вектор-Медика» и другие организации.

Общая усиленная работа позволила наукограду сохранить уверенный темп развития. В Кольцово растет налоговая отдача: наши предприятия отгрузили за год более 7,2 миллиарда рублей во все уровни бюджета. Мы продолжаем развивать и поддерживать малый бизнес. И сейчас в наукограде действуют уже 492 малых предприятия, на которых трудятся около 2 тысяч человек. У нас 650 индивидуальных предпринимателей, а это 17% объема производственной базы Кольцово. Город серьезно прибавил и в средней заработной плате, которая достигла 65 тысяч рублей, это самая высокая в области цифра.

Отрадно, что в такой трудный год объем продукции научно-производственного комплекса серьезно подрос и впервые превысил 1 миллион рублей на одного жителя наукограда.

Наши строители сдали почти 50 тысяч квадратных метров жилья.

Второй год подряд мы утверждаем бюджет, превышающий по доходам и расходам миллиардный уровень. То есть даже в 2020 году мы развивались, несмотря на пандемию.

Эскиз уникального объекта - Сибирского кольцевого источника фотонов. Фото: srf-skif.ru

К 2024 году будет запущен СКИФ

- 2021-й официально объявлен в России Годом науки. Что это будет значить для Кольцово?

- Для нас каждый год фактически является Годом науки, поскольку миссия Кольцово - быть городом ученых. Но действительно, у каждого года есть свои особенности.

Сейчас одна из задач - развивать «Вектор» как центр геномных исследований мирового уровня. Конечно, мы продолжим поддержку наших молодых ученых. Для них еще 15 лет назад была учреждена муниципальная премия - по 100 тысяч рублей. Будем поддерживать аспирантов «Вектора», в этом году муниципальную поддержку получат 37 из них.

Переходит в особенно ответственную стадию создание Сибирского кольцевого источника фотонов, а это локомотивный проект программы «Академгородок 2.0». Завершены проектные работы. Они на стадии экспертизы, определен генеральный подрядчик - холдинг «Титан-2». Это партнер Госкорпорации «Росатом», у которого есть отличный опыт возведения объектов подобной сложности. Скоро вместе с учеными Академгородка, представителями министерств областного правительства будем разворачивать строительный городок. До конца 2023 года СКИФ должен быть построен, а в конце 2024 года в нем будут работать уже шесть станций. Планируем, что одной из первых будет векторовская биологическая станция.

Мы несколько изменяем территории наукограда, вовлекаем дополнительные земли под СКИФ-городок. Это ведь будет центр притяжения для разных наук, что ко многому обязывает. После разработки дизайна мы вошли в важную проектную стадию создания Конгресс-холла - культурного центра Кольцово.

Новые дороги и научный парк для школьников

- Николай Григорьевич, что, кроме научных объектов, скоро появится в Кольцово?

- В мае планируем сдать Ледовый дворец, это позволит развивать фигурное катание и хоккей. Осенью надеемся сдать универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс с площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола, беговыми дорожками и лыжной базой. Все это - в живописном лесном бору. Думаю, данный комплекс станет сильным региональным центром спортивной подготовки по разным видам спорта. Вместе с шахматной федерацией области усиливаем программный подход по развитию этого интеллектуального творчества в Кольцово.

Продолжим активное дорожное строительство. В 2021 году начнем II этап важнейшей дороги Орловка - Барышево - Кольцово, напрямую выходящей на площадку Вектор - СКИФ. Это значительно разгрузит наукоград. К осени планируем завершить 12-ю дорогу, соединяющую отдельные микрорайоны, а также дорогу к спортивному комплексу.

В этом году продолжим и благоустройство города - на очереди сквер имени академика Сандахчиева, дворовые территории, другие общественные пространства.

В Кольцово здоровая демографическая обстановка, средний возраст жителей - 36,8 года. А это значит, что у нас много детей. Недавно сдали новую красавицу-школу, в планах строительство еще одной, в 5-м микрорайоне. Мы решили, что у каждой школы будет своя специализация. Пятая школа станет инженерной, лицей «Технополис» будет давать усиленную подготовку по цифровым знаниям, а профиль биотехнологического лицея определен его названием.

Мы уже в третий раз выиграли конкурс среди наукоградов, благодаря чему создадим на базе лицея биоинженерный парк. 30 миллионов рублей из бюджетов разных уровней пойдут на оснащение помещений, где ребята будут начинать научную деятельность.

Так что Год науки будет активным и для наших юных талантов.