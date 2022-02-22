Новосибирская бизнесвумен Белкина купила стеклянный дом мечты за 85 миллионов рублей

Покупка дома стала первой целью Марины в 2022 году. Фото: кадры из видео marina_marlen_

Бизнесвумен из Новосибирска, обладательница сети салонов красоты Марина Белкина отпраздновала новоселье в доме своей мечты. Видеоотчет с вечеринки она разместила на своей странице в Instagram.

— Самое главное, мне нравится, что здесь закрытая кухня. Это идеальный инструмент для человека, который забыл помыть посуду, — шутит девушка, показывая дом подписчикам. — Мне нравится, что здесь практически нет стен, только стекло. Правда, когда ты раздет, тебя видят соседи, но зачем скрываться? — рассказывает Марина в видео.

В доме в Заельцовском парке два этажа, несколько спален и ванных комнат, гардеробная, гостиная, кухня, а также гараж. Новоселье прошло в стиле сериала "Содержанки", все гости пришли в ослепительных нарядах. На мероприятии был организован фуршет и живая музыка. В конце вынесли шикарный торт.

Напомним, ранее этот дом с уникальным дизайном от Юрия Куликова продавали за 85 миллионов рублей, так как хозяин переехал из Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.