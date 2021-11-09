В Новосибирске продают «стеклянный» особняк за 85 миллионов рублей. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

В Новосибирске продают «стеклянный» дом за 85 миллионов рублей. Дом, площадью 430 квадратных метров с участком в 20 соток, находится в КП «Европейский» в Заельцовском районе города. Фасад дома выполнен из стекла, металла и дерева в стиле минимализм и барнхаус, популярных в Западной Европе.

В доме два этажа. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

— Стиль барнхаус и минимализм очень востребованы, наша целевая аудитория — бизнесмены из IT, сетевого бизнеса, золотая молодежь и топовые блогеры. Но и семейных людей дом порадует: он уютно расположен на краю поселка на границе с реликтовым сосновым бором, и ваш покой никто не потревожит, - рассказывал КП-Новосибирск риелтор Антон.

На участке у дома есть также бассейн. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

В доме два этажа, несколько спален и ванных комнат, гардеробная, гостиная, кухня, а также гараж. На участке есть летний бассейн и баня. Продать дом собственник решил из-за переезда из Новосибирска.

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