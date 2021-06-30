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Общество30 июня 2021 20:12

Для богачей-блогеров и любителей роскоши: рассматриваем самые дорогие коттеджи Новосибирска

Цены на них сейчас упали, но покупателей все равно немного. Ведь позволить себе купить эти апартаменты могут единицы
Никита МАНЬКО
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Собственники стали продавать недавно построенные дома ради переезда. Фото: предоставлено агентством БК "Недвижимость" // риэлтором Антоном

Собственники стали продавать недавно построенные дома ради переезда. Фото: предоставлено агентством БК "Недвижимость" // риэлтором Антоном

В таких апартаментах мечтают жить многие, но могут себе позволить — единицы. Самые дорогие дома Новосибирска, которые появились в продаже после пандемии, — в материале «Комсомолки».

«ЗДЕСЬ НОЧЕВАЛИ ВСЕГО ОДИН — ДВА РАЗА»

Коттедж «Удача» за 155 миллионов рублей. Общая площадь дома — 1552 кв. м, участок — 40 соток. Расположен в ДНТ «Удача».

Коттедж "Удача" называют самым роскошным на рынке. Фото: предоставлено агентством БК «Недвижимость»

Коттедж "Удача" называют самым роскошным на рынке. Фото: предоставлено агентством БК «Недвижимость»

В Новосибирске продают элитный коттедж в стиле ар-деко за 155 миллионов рублей, хотя еще недавно за него просили 180 миллионов. Риелторы называют его жемчужиной и из-за его внешнего вида, и из-за его состояния.

Трехэтажный дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров расположен в ДНТ «Удача» на берегу Оби. Внутри — пять спален, четыре ванные комнаты, оздоровительный комплекс с бассейном и сауной, бильярдная и т. д. Участок вокруг дома занимает 40 соток: зона барбекю, летняя веранда, пруд с элегантным мостиком и три гаража на пять машин.

В подвале расположена бильярдная. Фото: предоставлено агентством БК «Недвижимость»

В подвале расположена бильярдная. Фото: предоставлено агентством БК «Недвижимость»

— Коттеджа такого уровня в стиле ар-деко в Новосибирске нет. Это эксклюзивный продукт. Его могут приобрести ценители роскоши, комфорта, которым не нужно будет вкладывать ни в строительство, ни в ремонт. Сегодня на рынке множество коттеджей, в которых люди прожили по пять лет. В этом доме ночевали всего один-два раза. Владельцы решили продать его, потому что покидают город. Ранее его не продавали. Мы снизили цену с 180 до 155 миллионов рублей, — рассказала КП-Новосибирск директор БК «Недвижимость» Олеся Бугрова.

Полупрозрачный дом проектировал современный архитектор. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

Полупрозрачный дом проектировал современный архитектор. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

ГНЕЗДО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ

Футуристичный коттедж за 85 миллионов рублей. Общая площадь дома — 430 кв. м, участок — 20 соток. Расположен в КП Европейский.

Лес, речка и барнхаус. Уникальный футуристичный коттедж расположился в поселке Европейский, его проектировал известный архитектор Юрий Куликов. Фасад выполнен из стекла, металла и дерева в стиле минимализм и барнхаус, популярных в Западной Европе.

Дизайнерский дом привлекателен для богатой молодежи и IT-бизнесменов. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

Дизайнерский дом привлекателен для богатой молодежи и IT-бизнесменов. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

Собственник предлагает 430 квадратных метров на двух этажах: несколько спален и ванных комнат, гардеробная, невероятно просторная гостиная и кухня, гараж на четыре автомобиля и два мотоцикла.

На улице — летний бассейн и баня с парилкой. Дом оригинальный благодаря прозрачности: большинство стен сделаны из стекла и открывают жилье солнечному свету.

Проект в стиле барнхаус называют уникальным для Новосибирска. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

Проект в стиле барнхаус называют уникальным для Новосибирска. Фото: предоставлено риэлтором Антоном

— Стиль барнхаус и минимализм очень востребованы, наша целевая аудитория — бизнесмены из IT, сетевого бизнеса, золотая молодежь и топовые блогеры. Но и семейных людей дом порадует: он уютно расположен на краю поселка на границе с реликтовым сосновым бором, и ваш покой никто не потревожит. Собственник проживал в нем полтора года, полгода назад закончил дизайн-проект интерьера. Дом появился в продаже пару недель назад в связи с переездом из Новосибирска, — объяснил КП-Новосибирск риелтор Антон.

Экологичные материалы - кирпич и дерево в моде. Фото: предоставлено агентством недвижимости «Метраж»

Экологичные материалы - кирпич и дерево в моде. Фото: предоставлено агентством недвижимости «Метраж»

«ГОРОД — ВЕСТЕРН»

Коттедж в стиле прерий за 85 миллионов рублей. Общая площадь дома — 680 кв. м, участок — 10 соток. Расположен в ЖСК Дубравушка.

Загородный дом в стиле прерий — американской архитектуры ХIX — XX века -называют уникальным для Новосибирска. Семейная пара уже построила и продала несколько дорогих коттеджей, а затем воплотила мечту об идеальном доме. Коттедж считается изюминкой элитного поселка ЖСК Дубравушка в Заельцовском районе, наиболее близкого к центру города. На 668 «квадратах» трехэтажного дома расположены шесть огромных комнат с трехметровыми потолками, несколько террас, сауна и спортзал, а также гараж на три автомобиля.

Собственники строили дом в стиле прерий, но решили переехать. Фото: предоставлено агентством недвижимости «Метраж»

Собственники строили дом в стиле прерий, но решили переехать. Фото: предоставлено агентством недвижимости «Метраж»

— Этот дом был построен в 2016 году, хозяева — семейная пара — живут в нем уже три года. Собственники продают его с апреля 2021 года в связи с переездом в другой регион Сибири. Собираются заниматься охотоведением, очень любят природу. Дом построен из экологичных материалов, что очень актуально в пандемию. Многие люди мечтают о загородном доме и не хотят переживать локдаун в бетонных джунглях, — сообщила риелтор Татьяна.

Рядом с коттеджным поселком есть благоустроенный пляж. Фото: предоставлены агентством "БК "Недвижимость"

Рядом с коттеджным поселком есть благоустроенный пляж. Фото: предоставлены агентством "БК "Недвижимость"

ДВА КАМИНА НА «ЧКАЛОВСКИХ ДАЧАХ»

Коттедж в европейском стиле за 57 миллионов рублей. Общая площадь дома — 300 кв. м, участок — 15 соток. Расположен в КП Европейский.

Коттедж в поселке Европейский появился в продаже только в этом году. Просторный дом построен в основном из кирпича и дерева, а четыре огромные комнаты и другие помещения занимают более 300 квадратных метров. Дом строили по уникальному авторскому проекту: внушительный зал с камином, три спальни, SPA-комплекс с баней, комнатой отдыха с камином, спортзал, гараж на два автомобиля и т. д. Собственник просит за весь дом с мебелью и техникой 57 миллионов рублей.

— Со стороны реки к поселку примыкает пляж площадью 6 гектаров. Рядом находятся ведомственные дачи и «Ревиталь-парк». Уникальной особенностью является редкое сочетание живописной природы и благ цивилизации. К поселку проложена асфальтированная дорога, — написал риелтор Дмитрий.

Просторные комнаты - это современный европейский стиль. Фото: предоставлены агентством "БК "Недвижимость"

Просторные комнаты - это современный европейский стиль. Фото: предоставлены агентством "БК "Недвижимость"

КСТАТИ

Коронавирус повлиял на рост цен

Эксперты рынка элитной недвижимости говорят, что в 2020 году некоторые собственники сняли свои коттеджи с продажи и сами переехали туда жить после введения режима самоизоляции, из-за чего родился высокий спрос. В этом году люди стали чаще выставлять свои дома на продажу, но цены на недвижимость все равно пошли вверх.

— Теперь влияет рост цен на стройматериалы, некоторые подорожали на треть. У кого-то встала стройка, изменились планы. Реальная стоимость строительства сейчас непонятна, поэтому выгоднее покупать прошлогодние загородные дома. Дальше будет только дороже, — утверждает директор агентства недвижимости «Алые паруса» Дмитрий Новосельцев.

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