В СГК рассказали о состоянии сотрудника компании, пострадавшего в ДТП с «ГАЗелью». Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Во вторник, 22 февраля, в СГК рассказали о состоянии сотрудника компании, пострадавшего в ДТП с «ГАЗелью» в Новосибирске. ДТП, в котором один из рабочих погиб, а второй получил травмы, произошло 21 февраля на перекрестке Степной и Серафимовича.

— Сотруднику, пострадавшему в ДТП, оказана медпомощь. Дальнейшее лечение он будет проходить в домашних условиях, — сообщили в СГК.

В компании пожелали скорейшего восстановления пострадавшему коллеге. А еще напомнили, что по факту случившегося они проводят собственное расследование.

Напомним, 22-летний водитель «ГАЗели» сбил на проезжей части двух сотрудников СГК, которые начинали работы по ремонту теплосети. Один погиб, а его напарник с различными травмами попал в больницу. Как стало известно КП-Новосибирск, на месте трагедии стояли спецзнаки, оповещающие о проведении ремонта теплосети. Есть вероятность, что водитель не заметил рабочих из-за пара.

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