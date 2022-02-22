Новосибирский астрофотограф сделал снимки души в космосе

Астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал душу в космосе. Фото: nsk365

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков с помощью мощного телескопа заснял две волшебные туманности — Сердце и Душа — в созвездии Кассиопея. Ему удалось сфотографировать туманность как раз в том положении, в котором она больше всего похожа на сердце.

— Портал в космос открыт, — пишет Алексей на своей странице в Instagram. Недавно он улучшил Wi-Fi антенну для съемок, и теперь может сразу скачивать изображение с телескопа, не выходя из машины на мороз.

Фото Души и Сердца получилось черно-белым, так как автор не использовал специальные фильтры. Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, почему фотографии Вселенной обычно получаются такими красочными и сколько стоит увлечение астрофотографией.

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