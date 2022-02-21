В Новосибирске завершились поиски 80-летнего пенсионера с потерей памяти

В Новосибирске завершились поиски 80-летнего пенсионера, пропавшего по пути с одной квартиры на другую. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершились поиски 80-летнего пенсионера, пропавшего по пути с одной квартиры на другую. Напомним, мужчина пропал в Заельцовском районе вечером, 21 февраля.
— Когда мы уже начали работать по этому поиску, с нами связались родные мужчины и сообщили, что он смог сам добраться до дома. Вследствие своего состояния, пояснить, где он был все это время, пенсионер не мог, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Но, главное, что поиск завершился благополучно.
Напомним, у пропавшего мужчины были определенные проблемы с памятью и ориентированием на местности. На его поиски выезжали волонтеры и добровольцы.
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