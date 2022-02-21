В Новосибирске завершились поиски 80-летнего пенсионера с потерей памяти

В Новосибирске завершились поиски 80-летнего пенсионера, пропавшего по пути с одной квартиры на другую. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 80-летнего пенсионера, пропавшего по пути с одной квартиры на другую. Напомним, мужчина пропал в Заельцовском районе вечером, 21 февраля.

— Когда мы уже начали работать по этому поиску, с нами связались родные мужчины и сообщили, что он смог сам добраться до дома. Вследствие своего состояния, пояснить, где он был все это время, пенсионер не мог, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Но, главное, что поиск завершился благополучно.

Напомним, у пропавшего мужчины были определенные проблемы с памятью и ориентированием на местности. На его поиски выезжали волонтеры и добровольцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пропал 80-летний пенсионер с потерей памяти

Он одет не по погоде и может плохо ориентироваться в городе (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.