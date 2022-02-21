В Новосибирске пропал 80-летний пенсионер с потерей памяти

В Новосибирске ищут 80-летнего Валентина Анисимовича Косыгина. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 80-летнего Валентина Анисимовича Косыгина. Мужчина ушел из одной квартиры в Заельцовском районе в другую, но туда так и не добрался. Родные сибиряка, обнаружив его отсутствие, обратились в полицию и к волонтерам.

— Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы с проседью, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения пенсионер был одет в тонкую черную куртку не по погоде, серо-черный пиджак от костюма, коричневые брюки, черные зимние полуботинки и темно-синюю вязаную шапку.

Волонтеры отмечают, что у мужчины возможны проблемы с памятью и ориентированием на местности. Сейчас на его поиски уже объявлен срочный сбор.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Валентина Анисимовича или просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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