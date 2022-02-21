В Новосибирской области снизился темп заболеваемости ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области остается сложной и напряженной. Так, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 37 242 случая заражений. Это больше предшествующей недели на 13 %. Однако темп прироста заболеваемости ковидом на минувшей неделе снизился. Об этом на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 21 февраля, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— На минувшей неделе темп прироста составил всего 13 %. Предыдущая неделя была 153 % в плане темпа прироста. Необходимо сказать, что по-прежнему в симптоматике коронавирусной инфекции преобладает симптоматика ОРВИ. Удельный вес городского населения среди заболевших составляет 64 %, — сказал на оперативном совещании Александр Щербатов.

По его словам, в регионе активно проводят тестирование на ковид — более 70 тысяч тестов сделали на прошедшей неделе. Щербатов призвал продолжать соблюдение профилактических мер.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что власти Новосибирской области намерены поэтапно снимать ковидные ограничения. Так, в марте отменят QR-воды при посещении новосибирских салонов красоты и парикмахерских.

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