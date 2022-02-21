В Министерстве образования Новосибирской области рассказали, как продлить дистант в школе

Школьников можно оставить на дистанционном обучении еще на неделю, чтобы понаблюдать за состоянием здоровья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Можно ли оставить ребенка на дистанционном обучении после выхода школ с карантина 21 февраля, КП-Новосибирск рассказала руководитель Штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко.

— Если короткий период — неделя, например, — то, конечно, с администрацией школы можно договориться, чтобы оставить ребенка на дистанционном обучении. Потому что кто-то, может быть, себя еще плохо чувствует, кого-то понаблюдать надо, пока все вышли, — объяснила Оксана Василенко.

Если требуется более длительный срок «удаленки», нужно переводиться на другую форму обучения: очно-заочную, заочную или семейную. Как уточнила руководитель штаба, в последнее время администрации школ относятся к этому с пониманием.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что все школьники региона вышли с дистанционного обучения с 21 февраля.

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