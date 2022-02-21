В Новосибирске бывший адвокат пойдет под суд за то, что переписывал на себя квартиры должников

Новосибирцы брали займы и оформляли квартиры на злоумышленника.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Бывший краснообский адвокат в течение года обманывал людей, которые брали займы, и переписывал их квартиры на себя. Об этом сообщают в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
— Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Новосибирской области. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), — указано в сообщении следственного управления.
По данным следствия, адвокат искал легких жертв, которые брали у него займы и оформляли на него доверенность на свою недвижимость. По такой схеме обвиняемый обманул четверых новосибирцев на 8 миллионов рублей.
Бывшего адвоката задержали, но свою вину он не признал. Между тем, дело передали в суд вместе с обвинительным заключением.
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