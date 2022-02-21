В Новосибирской области загорелся дом в жилом секторе Куйбышева

Загорелся дом в частном секторе под Новосибирском. Фото: Новости дня Каинск Барабинск
В ночь на понедельник, 21 февраля, в городе Куйбышев Новосибирской области загорелся жилой дом. Об этом сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск».
— Горит дом на Карбышева, анонимно, — разместили очевидцы запись в группе. Судя по картам 2ГИС, на улице Карбышева стоят частные дома.
Около 6:30 утра начался пожар частном бревенчатом доме. Сгорели крыши дома и веранды на площади 30 квадратных метров.
— В течение пяти минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Через 10 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня, еще пять минут ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала, — сообщил КП-Новосибирск представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков.
Напомним, 20 февраля в Новосибирске соседи спасли 12 детей на пожаре в многоэтажке.
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