В Новосибирске соседи спасли 12 детей на пожаре в многоэтажке

Соседи эвакуировали 12 детей, пострадавших не было. Фото: сообщество "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"

В Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке. Пожар произошел на улице Комсомольская.

— С балкона квартиры на третьем этаже шел дым. Внутри горящей квартиры людей не обнаружено. В течение 8 минут пожар был локализован. Огонь повредил домашние вещи на балконе и в комнате, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — До приезда пожарных из подъезда эвакуировались 24 человека. 12 из них были дети.

Одновременно еще специалисты МЧС эвакуировали 12 человек из соседних квартир с помощью спасательных устройств.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работали 25 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

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