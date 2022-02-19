Сбежавшего шестилетнего мальчика в Горском микрорайоне нашли живым

Мальчик сбежал днем 19 февраля. Фото: gorsky_mkr
Шестилетнего мальчика, сбежавшего днем 19 января в Горском микрорайоне, нашли живым на Северо-Чемском жилмассиве.
— Нашли на Чемском. Сейчас в отделе, — рассказал КП-Новосибирск отец мальчика Максим.
Напомним, на поиски мальчика выезжал отряд «ЛизаАлерт». Выяснилось, что раньше он уже сбегал из детского сада, а потом прятался в «Меге». Туда отец и направился в первую очередь.
— Мальчик найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него совершенно не было, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
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