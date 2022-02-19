Жители 4 улиц в Мочище остались без воды из-за брошенной коммунальной ямы

Из-за брошенной ямы без воды остались 4 улицы. Фото: кадр из видео АСТ-54

В Новосибирской области жители четырех улиц в Мочище остались без воды из-за брошенного ремонта. Коммунальщики выкопали яму 17 февраля и окружили ее сигнальной лентой. На ситуацию пожаловался житель станции Мочище в группе «АСТ-54».

— Выкопали и бросили. Пол-ямы воды — что весь день делали, непонятно, — возмущается местный житель на видео.

Дыру в земле огородили только сигнальными красно-белыми лентами, которые развеваются на ветру. Новосибирцы в комментариях насторожились, что в яму могут упасть дети, поэтому срочно нужно поставить устойчивые ограждения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на левом берегу двор дома затопило нечистотами.

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