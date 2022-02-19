Озеро из фекалий затопило двор многоэтажки в Новосибирске

Нечистоты затопили двор. Фото: АСТ-54

Вонючее озеро из канализации разлилось по улицам Облачной и Титова на левом берегу. Об этом рассказал местный житель в группе «АСТ-54».

— Все отходы текут в ливневку и частный сектор, из которой стекают в озеро Юго-Западное. Помимо этого, на всей улице стоит ужасающий запах, будто из общественного туалета, — сообщил очевидец.

Как утверждают новосибирцы в комментариях, такое «болото» там образовалось уже давно. Однако, по словам местного жителя, который поднял проблему в социальных сетях, ответственные службы не предпринимают никаких действий, а только обвязывают зону ограничительными лентами.

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