В прокуратуре выясняют причины повышения тарифов на вывоз мусора в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку ценообразования тарифов на вывоз ТКО. Фото: София Березовская

В прокуратуре Новосибирской области рассказали, когда станет известна причина повышения цен на вывоз мусора. Прокурорскую проверку в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами должны провести в первом полугодии 2022 года.

— Оформление результатов проверки ожидается не ранее июля 2022 года, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области на запрос ЧС-ИНФО.

Напомним, в начале февраля замгенпрокурора России Дмитрий Демешин раскритиковал надзор в сфере ЖКХ и потребовал проверить тарифообразование регоператора ТКО.

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