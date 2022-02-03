Замгенпрокурора РФ поручил проверить тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области

Состоялось заседание 2 февраля.

На заседании коллегии прокуратуры Новосибирской области замгенпрокурора России Дмитрий Демешин раскритиковал надзор в сфере ЖКХ. Он потребовал проверить тарифообразование регоператора ТКО. А также выяснить причину повышения тарифов на капремонт, которые в 2022 году увеличились на 25,4% с 8,03 до 10,7 рублей за квадратный метр.

Замгенпрокурора обратил внимание и на экологическую сферу: на несанкционированные выбросы и загрязнение малых рек.

— Правоохранительным органам не удалось кардинально решить вопрос с незаконными предпринимателями, решившими превратить Новосибирск в очередную игровую зону, — сообщил Демешин.

Также он обратил внимание на ларьки и киоски, заполонившие город, и на неразвитость зон отдыха.

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