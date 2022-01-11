В Новосибирской области сумма взноса на капитальный ремонт увеличилась на 25,4%

Тарифы на капремонт подняли на 25 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области утвердили новые тарифы на капремонт многоквартирных домов региона в 2022 году. Постановление опубликовали на сайте Правительства региона.

— Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 13.12.2019 № 475-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020-2022 годы» следующее изменение: В пункте 1 абзац четвертый изложить в следующей редакции: «на 2022 год — в размере 10,07 рубля.», — указано в документе.

Согласно постановлению, минимальный размер взноса на капитальный ремонт с одного квадратного метра всей площади помещения за месяц вырос до 10,7 рубля. Ранее, в 2021 году, тариф составлял 8,03 рубля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказала, в каком из районов Новосибирска можно купить самую дешевую квартиру в новостройке.

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