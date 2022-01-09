Назван район Новосибирска с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Аналитики рассказали, в какой район Новосибирска дешевле всего заселиться Фото: Иван МАКЕЕВ

Самую дешевую квартиру в Новосибирске можно купить в новостройке Первомайского района за 81,8 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщают аналитики ЦИАН.

Несколько дороже обойдутся квартиры в Ленинском районе с 83,7 тысячами рублей за квадратный метр, за ним следует Калининский район с ценой 87,5 тысяч рублей за метр собственности в новом доме.

Дороже всего обойдется квартира в новостройке Железнодорожного района, где квадратный метр стоит 134,5 тысяч рублей. Всего за прошедший 2021 год цена на квартиры в новостройках Новосибирска выросла от 17% до 40 %.

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