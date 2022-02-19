Полмиллиона кубометров снега убрали с улиц Новосибирска с начала 2022 года

За зиму вывезли больше миллиона кубометров снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько снега вывезли с улиц города с начала 2022 года.

— С магистральных дорог было вывезено 586 330 куб. м. снега, — отметили в мэрии. Всего за зиму с магистралей и улиц города вывезли 1,2 миллиона кубометров снега. При этом в прошлом году с улиц убрали на 100 тысяч кубометров снега меньше.

Каждый день на улицах чистят снег около 400 машин спецтехники. Кроме того, ежедневно на уборку выходят от 100 до 200 дворников. Как отмечают в мэрии, готовность всего состава техники для работы в зимних условиях на сегодняшний день составляет 80%.

Самыми проблемными для уборки снега оказались улицы с большим трафиком, а также с остановками и парковочными карманами, так как припаркованный автотранспорт мешает уборке и вывозу снега.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказала, где будут убирать снег 19 февраля.

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