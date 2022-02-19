В Новосибирске 12 дорог очистят от снега 19 февраля

Снег вывезут с 12 улиц Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 19 февраля, снег уберут на 12 дорогах Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Днем спецтехника вывезет снег с Красного проспекта, с улиц Ипподромской, Бориса Богаткова, Немировича-Данченко, Никитина, Жуковского, Советской и Вересаева.

В Ленинском районе снег уберут на улицах Титова и Станиславского, а в Советском районе — на улице Варшавской и на проспекте Академика Лаврентьева.

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