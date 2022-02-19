В Новосибирске будут открывать доступ к памятнику Покрышкину по праздникам

Люди смогут прогуляться по новому скверу только во время праздников. Фото: «Зеленый Новосибирск»

В администрации объяснили, как будет организован доступ к перенесенному памятнику Александру Покрышкину. В общественном обсуждении уже появилось около 70 комментариев. В основном людей интересует тема прохода к достопримечательности, ведь вокруг нее круглые сутки будет собираться плотное кольцо машин.

— Непонятно как, а главное зачем, будет осуществляться доступ людей к данному месту. Прогуливаться в месте, вокруг которого ездит сплошной поток машин, людям никакого интереса, — заметили новосибирцы в обсуждении проекта. — Дорабатывать его надо, иначе будет мертвый сквер вместо места притяжения.

В администрации Ленинского района на вопросы новосибирцев уточнили, что памятник будет переноситься, так как находится на земле в частной собственности, а доступ к нему горожане получат только во время праздничных мероприятий. При этом дорожное движение будет приостановлено.

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