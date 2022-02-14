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Общество14 февраля 2022 13:39

В Новосибирске хотят перенести на 160 метров памятник Покрышкину

Мэрия опубликовала дизай-проект
Мария ГРИГОРЯН
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Памятник хотят перенести на 160 метров. Фото: мэрия Новосибирска

Памятник хотят перенести на 160 метров. Фото: мэрия Новосибирска

Власти Новосибирска предлагают перенести памятник Александру Покрышкину на 160 метров. По этому поводу на сайте мэрии опубликовали дизайн-проект озеленения площади Карла Маркса. Горожан также приглашают принять участие в обсуждении проекта.

— Проектом предусмотрен перенос памятника А. И. Покрышкину на муниципальную территорию и благоустройство вокруг: установка подсветки памятника, высадка цветников и кустарников, мощение дорожки, — говорится на сайте мэрии.

Также известно, что при переносе памятника на 4 560 квадратных метров сам его облик останется прежним. Обсуждение продлится до 28 февраля 2022 года на сайте мэрии.

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