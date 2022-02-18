В Новосибирске на площади Маркса построят апарт-отель на 8 корпусов

Пока проект строительства нуждается в дополнительно доработке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на месте ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса построят апарт-отель из восьми корпусов. В нем будут фитнес-центр, торговые и офисные помещения. Об этом КП-Новосибирск рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

— На градостроительном совете мэрии Новосибирска в среду, 16 февраля, был представлен новый проект, который ранее рассматривался два года назад. Проект получил замечания членами совета и необходимо доработать его, — заявил он.

Известно, что всего будет пять зданий, разделенных на восемь корпусов, высотой от 9 до 24 этажей, вся площадь составит 180 000 тысяч квадратных метров. Также в нем будет двухуровневая парковка, а в центре двора построят большой купол для стоянки автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, что на площади Карла Маркса планируют снести ДК «Сибсельмаш» к Молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023 года. Работы должны начать уже в текущем году.

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