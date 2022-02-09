В Новосибирске снесут ДК «Сибсельмаш» к Молодежному Чемпионату мира-2023

Работы начнутся уже с 2022 года. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске на площади Карла Маркса планируют снести ДК «Сибсельмаш» Молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

— Этот участок находится в частной собственности, соответственно решение о его сносе принимает собственник. По нашим сведеньям у владельца есть желание снести этот объект и построить на месте него «многофункциональный центр», — пояснил КП-Новосибирск Александр Ложкин.

Известно, что в новом здании, возможно, будут магазины, учреждения культуры, а также гостиница. Собственник планирует приступить к работе в текущем, 2022 году.

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