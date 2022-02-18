Экс-чиновник мэрии Новосибирска Юрий Сердюк перешел на работу в администрацию Первомайского района

Юрий Сердюк перешел на новую должность. Фото: Кадр из видео
Экс-начальник управления автодорог Новосибирска Юрий Сердюк перешел на должность заместителя главы Первомайского района. Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля.
— Юрий Сердюк действительно с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей на данной должности, — подтвердили КП-Новосибирск в мэрии города.
Напомним, о том, что он покидает свой пост начальника управления стало известно в четверг, 17 февраля. Исполнять его обязанности будет Евгений Антонов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юрий Сердюк покинул пост начальника управления автодорог Новосибирска
Кто займет должность вместо него — пока не ясно (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер