Экс-чиновник мэрии Новосибирска Юрий Сердюк перешел на работу в администрацию Первомайского района

Юрий Сердюк перешел на новую должность. Фото: Кадр из видео

Экс-начальник управления автодорог Новосибирска Юрий Сердюк перешел на должность заместителя главы Первомайского района. Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля.

— Юрий Сердюк действительно с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей на данной должности, — подтвердили КП-Новосибирск в мэрии города.

Напомним, о том, что он покидает свой пост начальника управления стало известно в четверг, 17 февраля. Исполнять его обязанности будет Евгений Антонов.

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Кто займет должность вместо него — пока не ясно (подробнее).

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