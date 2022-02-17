Юрий Сердюк покинул пост начальника управления автодорог Новосибирска

Должность начальника управления автодорог Сердюк покинул по собственному желанию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Юрий Сердюк ушел с поста начальника управления автодорог Новосибирска. Об этом стало известно в четверг, 17 февраля, на комиссии по городскому хозяйству в мэрии города.

Как пояснили КП-Новосибирск в мэрии города, должность Сердюк покинул по собственному желанию. Однако кто займет в дальнейшем его место — пока не ясно. Исполнять начальника управления с 17 февраля будет Евгений Антонов.

Напомним, в прошлом году кадровые перестановки коснулись и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Так, в 2021 году сменился начальник подразделения: пост Романа Дронова занял Константин Васильев.

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