Юрий Сердюк покинул пост начальника управления автодорог Новосибирска

Должность начальника управления автодорог Сердюк покинул по собственному желанию.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Юрий Сердюк ушел с поста начальника управления автодорог Новосибирска. Об этом стало известно в четверг, 17 февраля, на комиссии по городскому хозяйству в мэрии города.
Как пояснили КП-Новосибирск в мэрии города, должность Сердюк покинул по собственному желанию. Однако кто займет в дальнейшем его место — пока не ясно. Исполнять начальника управления с 17 февраля будет Евгений Антонов.
Напомним, в прошлом году кадровые перестановки коснулись и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Так, в 2021 году сменился начальник подразделения: пост Романа Дронова занял Константин Васильев.
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