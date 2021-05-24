Мэр Новосибирска уволил начальника департамента транспорта Романа Дронова

Роман Дронов уходит с поста начальника департамента транспорта по собственному желанию. Фото: мэрия Новосибирска

В понедельник, 23 мая, стало известно о том, что мэр Новосибирска уволил начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Романа Дронова. Эту информацию КП-Новосибирск официально подтвердили в мэрии города.

— Роман Дронов написал заявление на увольнение по собственному желанию с 26 мая, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.

Напомним, на пост начальника департамента транспорта Роман Дронов был назначен в 2017 году. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента транспорта. Тогда он отвечал за пассажирские перевозки. Еще ранее Роман Дронов работал в новосибирском метрополитене.

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