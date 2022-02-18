В полиции объяснили, почему у матери-одиночки забрали сына после скандала в новосибирском детсаду

У мамы забрали ребенка, когда она пришла за сыном в детсад. Фото: личный архив.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали жалобу матери-одиночки, у которой отняли больного ребенка в детском саду. Напомним, родители других детей, которые ходили в группу с мальчико. обратились в опеку и к заведующей детским садом с просьбой запретить ребенку с умственной отсталостью посещать детсад. После этого ребенка изъяли.

- 10 февраля в полицию из отдела образования поступила информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего ребенка. На место выехала полиция и скорая помощь. Женщина была помещена в медицинское учреждение. На время ее отсутствия ребенок был направлен в реабилитационный центр, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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