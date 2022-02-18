В Новосибирске мать-одиночка обвинила опеку в том, что у нее отняли сына после скандала в детсаду

Екатерина воспитывала ребенка одна после смерти мужа. Фото: личный архив.

Мать-одиночка из Новосибирска обвинила опеку в том, что у нее отняли больного сына после конфликта в детсаду. У ребенка - ОВЗ, умственная отсталость. По словам женщины, родители других детей были против такого мальчика в группе. Конфликт дошел до органов опеки, ребенка в итоге изъяли из семьи. В неоднозначной истории разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«РОДИТЕЛИ ХАМИЛИ»

Пятилетний Костя пошел в этот детский сад полгода назад.

- Сначала мы попали туда на месяц, когда в нашем предыдущем детсаду шел ремонт. У моего сына ОВЗ, а я заметила, насколько хорошо повлияли на него педагоги в новом детском саду: у Кости речь стала лучше. И я решила оставить ребенка там, заведующая была не против, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, мама мальчика.

Женщина радовалась, что у ребенка заметен прогресс, но родители других детей, наоборот, были недовольны.

- Да, мой сын гиперактивный, однажды он бросил снегом в другого ребенка. Но я в каждой ситуации старалась разбираться, а вот родители других детей откровенно мне хамили, - считает Екатерина. - Однако у меня была другая задача: я заботилась о здоровье ребенка, мы проходили обследования для получения инвалидности. Он отстает в развитии от своих сверстников на пару лет, но его состояние поддается коррекции. И для этого в том числе важно ходить в детский сад. Поэтому я старалась не обострять ситуацию, несмотря на конфликты. Если что-то нужно было купить в детсад - я покупала, причем с лихвой - на случай, если у другого ребенка чего-то не будет.

Однако родители других детей на ситуацию смотрели иначе. Дошло до того, что они написали коллективное обращение с просьбой исключить ребенка из группы и обратились не только к заведующей, но и в органы опеки. Что стало для взрослых последней каплей - в саду не говорят, воспитатели не общаются с журналистами, пока идет проверка.

Екатерина же уверяет: ребенок не натворил в детсаду ничего страшного. И все дело в том, что после визита в опеку она бросила в телефонном разговоре с заведующей неосторожную фразу.

- Я на эмоциях сказала: «Нам что теперь делать? Под поезд?». Естественно, ничего такого я не имела в виду, но буквально через несколько минут ко мне пришли из ПДН, стали расспрашивать, нужна ли помощь. Я объяснила, что никакой угрозы ребенку нет, рассказала про конфликт в детсаду. Они ушли, никаких проблем не было, - продолжает Екатерина.

«НЕ ПУСКАЛИ МЕНЯ К РЕБЕНКУ»

Однако странная фраза и предыдущие конфликты вышли матери-одиночке боком.

- После беседы с полицией я пошла в детсад забирать сына. Ко мне сразу же пришла заведующая и сказала, что нам надо поговорить. Я пошла к ней в кабинет, мы стали разбираться в случившемся. Но потом я поняла, что это не просто разговор по душам - они специально тянули время. Я встала, пошла к ребенку, но нас уже не выпустили: выход перегородили сотрудники детсада. Сказали: «Ждем скорую». Потом приехали врачи, полицейские, сотрудники детсада силой вырвали у меня ребенка из рук, а меня саму отвезли на медосвидетельствование в психиатрическую клинику, - описывает Екатерина.

Сейчас мальчик находится в центре реабилитации, а его мать собирает документы, чтобы ей вернули ребенка. Вот только чиновники делать это не спешат: видимо, у них на это есть свои причины, но пока официально их не разглашают. Известно, что все разбирательства находятся на контроле у Надежды Болтенко, уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

- Не все так просто в этой истории… Большего пока сказать не могу. Сейчас мы выясняем, есть ли проблемы со здоровьем у матери и ребенка, и если есть, то какого плана. Потом уже будем принимать какое-либо решение. Ребенок находится в комфортных условиях, под наблюдением специалистов, - пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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