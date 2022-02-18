Новосибирский облизберком назначил дату выбора нового депутата в Заксобрание вместо Александра Морозова

Морозова обвинили ранее в мошенничестве. Фото: zsnso.ru

Избирательный комитет Новосибирской области с 23 февраля начнет выборы нового депутата по округу №8 в Заксобрание вместо Александра Морозова. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

— Избирательная кампания начнется с 23 февраля. В этот день постановление о назначении выборов планируется к опубликованию в печатном издании «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области». Выдвижение кандидатов начнется с 24 февраля, — рассказывает облизбирком.

Само голосование пройдет 20, 21 и 22 мая из-за непростой ситуации с коронавирусом в регионе.

Напомним, депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Морозова летом 2021 года обвинили в мошенничестве. Он помог подконтрольному ему «Коченевскому мясокомбинату» получить грант на 41 миллион рублей. Кроме того, им были заключены липовые договоры.

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