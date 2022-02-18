Мэр Новосибирска предложил провести голосование за новогодний талисман через Госуслуги

Голосование за новогодний талисман может пройти Госуслугах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает «Госуслуги» подходящей площадкой для проведения честного голосования за талисман Новосибирска как Новогодней столицы России. Об этом в пятницу, 18 февраля, градоначальник сообщил на часе прессы, отвечая на вопрос КП-Новосибирск.

— Сегодня мы решаем такую задачу, каким образом защититься (от накруток, — прим. ред.). А может быть, использовать площадки, уже применяемые для опросов. Я имею в виду электронную площадку «Госуслуги», — отметил глава города.

При этом Анатолий Локоть уточнил, что выбор талисмана — это не первостепенная задача. Сейчас город занимается более важными вещами, например, установкой стелы на площади Калинина или уборкой снега после метели.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в новом опросе будут учитываться альтернативные предложения новосибирцев. В выборах смогут поучаствовать и белочка, которая является символом Академгородка, и ручные лисы, и даже снегирь.

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