Два человека погибли в столкновении двух «Мазд» под Новосибирском. Фото: ГУ МВД НСО.

В пятницу, 18 февраля, в Искитимском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП. Там, на 47 километре трассе Р-256 столкнулись две «Мазды». Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Около 9 утра водитель автомобиля Мазда МPV 1966 года рождения, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Мазда-3», под управлением водителя 1987 года рождения, — говорится в сообщении МВД,

ДТП стало фатальным для водителя и пассажира «Мазды 3» . Также с травмами в больницу попал пассажир «Мазды 3» 1985 года рождения.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Накануне в Татарском районе в ДТП погибла целая семья — женщина 1987 года рождения, ее родители и 6-летний сын.

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