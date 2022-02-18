Видео с места ДТП под Новосибирском, в котором погибли двое взрослых и 6-летний ребенок, появилось в соцсетях

По словам очевидцев, авария унесла жизни целой семьи. Фото: стоп-кадр.

Видео с места смертельного ДТП, которое произошло на 26-м километре дороги «Татарск — Усть-Тарка», появилось в соцсетях. Страшная авария, в которой погибли двое взрослых и 6-летний мальчик, случилась 17 февраля. Как сообщили очевидцы, ДТП унесло жизни целой семьи.

— В «Рено» ехала семья — женщина-водитель, ее сын и пожилые родители. Водитель погибла на месте, а ее отец и сын умерли в больнице, осталась живая мать, с переломами, неизвестно, как все перенесет, дай бог жива останется, — написали очевидцы в группе «АСТ-54».

На кадрах, появившихся в соцсети видно, что тело женщины 1987 года рождения лежало рядом с покореженным авто.

Как ранее сообщали в Госавтоинспекции по региону, примерно в пять часов вечера 32-летний водитель автомобиля NISSAN VANETTE ехал по дороге «Татарск — Усть-Тарка», где на 26 километре выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LOGAN, за рулем которого была 34-летняя женщина. В обстоятельствах жуткого происшествия разбираются полицейские.

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