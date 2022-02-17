В ДТП под Новосибирском погибли два взрослых и шестилетний ребенок

В ДТП погибли три человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Авария случилась вечером в четверг, 17 февраля в Татарском районе.

— Примерно в пять часов вечера 32-летний водитель автомобиля NISSAN VANETTE ехал по дороге «Татарск — Усть-Тарка», где на 26 километре выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LOGAN, за рулем которого была 34-летняя женщина, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель «Реналюта» скончалась на месте. Через несколько часов в больнице скончались ее пассажиры: 68-летний мужчина и 6-летний ребенок. Водителя «Реналюта» и его 63-летняя пассажирка госпитализировали с различными травмами.

На месте аварии работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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