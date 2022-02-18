Сибирячка накачала мышцы ради косплея девушки-суперсолдата

Девушка пошла в спортзал после операции. Фото: предоставлено Ольгой Хаку

Новосибирский дизайнер Ольга Хаку покорила фанатов брутальным образом суперсолдата Ольги из России. Фотосет на тему игрового блокбастера Metal Gear Soild набрал тысячи просмотров.

Сибирячка рассказала, что думала об этом персонаже еще в 2017 году. Костюм было создать относительно несложно, однако тельняшку пришлось шить специально, а камуфляжную ткань для брюк перекрашивать. Но главной деталью образа генеральской дочки стали накачанные руки.

— Я уже три года хожу в зал, но в прошлом году после сложной операции на позвоночнике нужно было вернуть себе форму. Мне нужно было выглядеть как спецагент и я начала тренироваться 2-3 раза в неделю. Диета не сказать чтобы была, старалась создавать профицит калорий, так как в целом ем очень мало. Ну и после тренировок делала себе или гейнеры или протеиновые коктейли — я всегда была очень худой и с трудом набирала массу в целом, — рассказала «КП-Новосибирск» Ольга Хаку.

Сибирячка тренировалась 2-3 раза в неделю, но никак не могла набрать мышечную массу. Фото: Ольга Дио, предоставлено Ольгой Хаку

Подписчики девушки похвалили девушку-солдата:

— Отвал башки и бицепс круглый!, — написал фанат.

— Шикарно получилось.Подкачалась знатно, — уверен подписчик.

Мотивацией стал образ любимого персонажа из игры. Фото: Оьга Дио, предоставлено Ольгой Хаку

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