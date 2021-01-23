«Мне трудно даже сидеть»: известная в соцсетях фотомодель показала горб, который скрывала от поклонников с помощью фотошопа

Раньше искривление скрывали перешитые костюмы и фотошоп. Фото: Киры Митенковой, предоставлены Ольгой Хаку

Жительница Новосибирска Ольга увлеклась косплеем и стала знаменитой в социальных сетях, воссоздавая образы разных суперагентов и персонажей голливудских блокбастеров. Но никто не подозревал, что красотка выглядит на все сто только на фото. На самом деле у девушки генетическая болезнь, из-за которой позвоночник искривлен на 72 градуса. С детства она слышит: «Выпрямись! Что такая сутулая? Вон горб уже растет». Девушка до последнего скрывала недуг, научилась шить костюмы, чтобы маскировать гиперкифоз позвоночника. Но болезнь перешла в последнюю стадию — теперь Ольге больно даже сидеть на стуле, а искривление не спрятать даже в фотошоп. Девушка открылась подписчикам и собирает деньги на операцию.

За полгода болезнь искривила спину до 72 градусов, поэтому девушка решилась на операцию. Фото: Киры Митенковой, предоставлены Ольгой Хаку

«Я НЕ МОГЛА НАДЕТЬ ПЛАТЬЕ С ОТКРЫТОЙ СПИНОЙ»

Сибирячка Ольга под псевдонимом Frau_Haku работает иллюстратором и косплей-моделью уже три года. В соцсетях у нее уже 23 тысячи подписчиков, поклонники пишут комплименты и шлют подарки. На видео в Инстаграме девушка яростно машет тяжелым мечом в доспехах по мотивам игры «Ведьмак» — к такой не подступиться. Однако в начале 2021 года Валькирия призналась: под маской разных супергероев вынуждена скрывать тяжелый недуг и прятать от окружающих заметное искривление спины.

— Ну что ж, думаю, многие заметили, что я стала где-то пропадать, меньше шить костюмы и вообще всего стало меньше. У меня болезнь Шейермана-Мау в 4-й стадии с искривлением позвоночника 72 градуса. Болячка генетическая, впервые искривление стало мешать мне в 11 лет. Изначально я забивала — думала, что это в пределах нормы. Конечно, всегда расстраивало, что у всех девочек в классе спины нормальные, а у меня — с горбом. Неприятно было смотреть на себя в зеркало и на фото, — написала Ольга Хаку.

Корсет нужно было носить с детства, но болезнь выявили только в 2020 году. Фото: Киры Митенковой, предоставлены Ольгой Хаку

Врачи еще в детстве увидели искривление, но сразу не смогли выявить более тяжелую болезнь. Успокаивали, дескать, «все пройдет». Отправляли девочку в бассейн, на массаж, Оля исправно ходила на процедуры. Но при болезни Шейермана-Мау детям предписывают носить корсет Шено, заниматься ЛФК, то есть нужно другое лечение.

— У меня появились психологические комплексы. В школе, в университете и на работе каждый считал своим долгом сказать: «Выпрямись! Что такая сутулая? Вон горб уже растет», «Это все из-за компьютера» — и так далее. Я не могла надеть платье с открытой спиной, перестала ходить на пляжи и в бассейн. Пыталась смириться с ненужными советами, но каждый раз расстраивалась. В итоге нашла работу фрилансера из дома, чтобы не пришлось ходить в офис, — призналась КП-Новосибирск девушка.

Сейчас косплей-модель не может даже перешить себе костюм. Фото: Киры Митенковой, предоставлены Ольгой Хаку

«ТЫ ЖЕ НЕ УМИРАЕШЬ. ПРИМИ СЕБЯ ТАКОЙ»

Три года назад Ольга решила, что «не родись красивой» — это история не про нее. Девушка увлеклась косплеем, ради впечатляющих фото тратила на образы от 500 до 2000 долларов США из своего кармана. Хотя дохода от этого увлечения едва хватало на такси до фотостудии. Приходилось самой перешивать костюмы так, чтобы ее недуг был незаметен. Почти перестала фотографироваться в профиль и просила фотографов «убирать» горб в фотошоп .

— Раньше искривление проявлялось только внешне, но в январе 2020 года началась адская боль в спине. Новосибирские врачи говорили: «Ты же не умираешь. Прими себя такой». Советовали просто ходить на фитнес и колоть обезболивающие. Что ж, совету я последовала. И вот с июня 2020 года моя клиническая картина с 3-й стадии переросла в 4-ю. От косплея пришлось временно отказаться — из-за боли трудно было даже сидеть и шить, — говорит Ольга Хаку.

Новосибирские врачи не устроили косплеершу, и она нашла хирурга в Москве. Фото: Киры Митенковой, предоставлены Ольгой Хаку

Девушка нашла спинального хирурга в московской клинике и решила сделать операцию в марте этого года. Правда, в столице не оказалось бесплатных квот для сибирячки, на операцию потребуется более миллиона рублей. Поэтому Оля и решила открыться поклонникам — тем, кто любит ее образы и фото.

— Сейчас меня поддерживают семья, друзья, подписчики и коллеги по косплею. В различные фонды помощи я даже не думаю обращаться — мой случай не смертелен, есть люди, которым экстренная помощь нужна больше. Тем более, что взрослому человеку с не смертельной болезнью очень непросто получить поддержку фонда. Если кто-то захочет мне помочь, это ускорит процесс, а значит, не придется переносить срок операции, — добавляет девушка-косплеер. — Если кто-то просто напишет слова поддержки, то мне также будет очень приятно, это добавляет мотивации. Я вроде еще не хоронила себя.

Ольга выступала на фестивалях косплея в Москве и Санкт-Петербурге. Фото: Киры Митенковой, предоставлены Ольгой Хаку

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧЕЙ

«Корсет поможет в подростковом возрасте»

Новосибирские врачи утверждают, что болезнь Шейермана-Мау серьезная, с ней надо начинать бороться в подростковом возрасте.

— Если вы заметили, что ваш ребенок сутулится, сходите на консультацию к ортопеду, сделайте рентгенографию позвоночника. В подростковом возрасте, пока костный рост не остановлен и болезнь находится на 2-й стадии, необходимо использовать реклинирующий корсет в вертикальном положении в сочетании с плаванием, массажем, ЛФК и физиолечением. После 18 лет корсетотерапия не показана — деформацию после этого возраста уже не исправить процедурами, лечение уже направлено не на коррекцию, а на укрепление и поддержание в тонусе мышечного корсета спины, — прокомментировали в пресс-службе Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна.

Многие костюмы пришлось дошить для поддержки спины. Фото: Киры Митенковой, предоставлены Ольгой Хаку

Эксперты объяснили, что операцию на позвоночнике делают при появлении стойкого болевого синдрома и деформации позвоночника более 70 градусов, которая возникает на 3-й стадии болезни по Райнбергу. В среднем в год в НИИТО оперируют 15 подобных пациентов за счет средств федерального бюджета.

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