Более 1000 студентов новосибирского вуза остались без стипендии в январе

Университет задолжал студентам 5 миллионов стипендии. Фото: группа СГУВТ

Студентам Сибирского государственного университета водного транспорта в январе пришлось голодать: вуз не выплатил им стипендии в целом на 5 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Проверкой установлено, что вышеуказанным образовательным учреждением за январь 2022 года своевременно не произведена ежемесячная выплата государственной академической и социальной стипендии 1198 студентам на общую сумму более 5 млн рублей, — отметили в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление ректору СГУВТ, после чего всем бюджетникам выплатили долги по социальной стипендии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что директор новосибирской фирмы выплатил долги по зарплате, испугавшись уголовного дела.

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