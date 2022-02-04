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Общество4 февраля 2022 5:16

В Новосибирске директор фирмы выплатил долги по зарплате, испугавшись уголовного дела

После этого против него закрыли уголовное дело
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Генеральный директор строительной фирмы два месяца удерживал зарплату сотрудникам.

Генеральный директор строительной фирмы два месяца удерживал зарплату сотрудникам.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Директор фирмы по строительству мостов и тоннелей не выплачивал зарплату сотрудникам больше двух месяцев подряд. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— Общая сумма задолженности по заработной плате за июнь 2021 года перед 12 работниками составила более 470 тысяч рублей. В ходе следствия на имущество фигуранта по делу был наложен арест на сумму 620 тысяч рублей, — уточнили в следственном управлении.

Вместо того, чтобы платить работникам, он распределял деньги на другие цели. Руководитель полностью признал свою вину и выплатил сотрудникам зарплату, после чего уголовное дело закрыли.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, как директор фирмы попал под следствие.

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