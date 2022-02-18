Театр-долгострой за зданием мэрии реконструируют в Новосибирске

В здании разместят магазины, кафе, выставочные залы и офисы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Градсовет Новосибирска одобрил проект реконструкции долгостроя на улице Серебренниковской, 37а. Концепцию 16 февраля представил архитектор Валерий Филиппов, руководитель студии «КиФ», создавшей стеклянное здание «Бутон» возле площади Ленина и мини-Амстердам рядом с метро «Студенческая».

Здание, в котором изначально планировали разместить театр Сергея Афанасьева, уже 20 лет стоит прямо за мэрией. Архитектор рассказал, что по проекту оно будет представлять собой разделенный на две части пассаж.

Одну часть выполнят в стиле конструктивизма, а другая будет похожа на НОВАТ. На первом этаже разместят кафе и магазины, на втором будут проводить выставки, а два последних этажа отдадут под офисы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что место для театра Афанасьева все-таки нашли: он разместится в бывшем здании кинотеатра «Пионер».

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