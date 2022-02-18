В Новосибирске снесут незаконную детскую площадку ради строительства экопарка

Детскую площадку снесут ради строительства парка. Фото: Google maps

Детскую площадку в Дзержинском районе построили на муниципальной земле, потому что на участке жилого дома на Лежена, 15 для нее не хватило места. Теперь эту площадку снесут по решению суда, а вместо нее будет часть строящегося экопарка «Каменка». Об этом сообщает «Новая Сибирь».

— Поскольку доказательств наличия правовых оснований для размещения на спорной территории ограждения, детской площадки и элементов благоустройства ответчиком в материалы дела не представлено, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований, — указано в решении суда.

На площадку пожаловались через 15 лет после приемки дома — тогда никто не обратил внимание на нарушение. По словам председателя ТСЖ, площадка может стать помехой для строительства экопарка «Каменка». На территории парка планируют разместить нескольких зданий, установить мост через реку, сделать пешеходные и велодорожки, экотропу и место для выгула собак.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что НГТУ планирует построить новую базу отдыха на берегу Оби.

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