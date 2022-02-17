Новосибирский вуз планирует построить базу отдыха на берегу реки в Заельцовском районе

Новосибирский вуз построит базу отдыха на берегу Оби. Фото: НГТУ

НГТУ объявил аукцион на создание проекта базы отдыха для студентов и преподавателей. На разработку документации вуз готов выделить 5 422 810 рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 15 февраля.

— Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска, — указано в документации.

На территории разместится корпус ЛФК, сторожка, гараж и пункт охраны.

Также в условия включена разработка проекта водопровода и газопровода, канализации и трансформаторной будки, а также ограждения, в том числе 4 распашных ворот и 5 калиток.

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